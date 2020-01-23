Стали известны детали схемы, из-за которой судят экс-главу Минстроя Карелии Матвийца

В Петрозаводском суде представитель налоговой службы описала детали сделки с возмещением НДС, из-за которой экс-глава Минстроя Карелии Дмитрий Матвиец получил обвинение в мошенничестве.

Процесс по "делу Матвийца" продолжается в Петрозаводском горсуде. Бывшего министра обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Внимание следствия привлекли эпизоды возмещения НДС компанией "Карелэнергоресурс", которую в 2013-2015 годах возглавлял Дмитрий Матвиец.

По версии следствия, фигурант дела принял участие в учреждении компании "ЛесОптТорг", с помощью которой осуществил хищение средств путем незаконного возврата НДС. Общая сумма предполагаемого ущерба по одному эпизоду составляет 3 млн 135 тысяч рублей, по другому - 1 млн 559 тысяч рублей. Средства поступили на счет "Карелэнергоресурса".

Потерпевшей стороной в деле выступает ФНС. Ее представитель, замначальника правового отдела ИФНС по Петрозаводску Юлия Лях, пояснила суду, почему действия фигуранта дела привлекли внимание налоговиков. Она заявила, что учрежденная компания "ЛесОптТорг" была "проблемным контрагентом". По оценке налоговиков, фиктивная фирма была внедрена в цепочку движения товара.

"У нас такая система рисков. Из представленных документов инспектор увидела, что один контрагент имеет характеристики вот этих вот организаций, которые попадают под риски, – вот этот ООО "ЛесОптТорг", непосредственно. Во-первых, это был не наш контрагент. У него не было численности – один человек. Отсутствовали основные средства. И это была вновь созданная организация. И по таким контрагентам налоговый орган всегда проводит какие-то дополнительные мероприятия налогового контроля", - сказала Юлия Лях.

Затем сотрудница налоговой пояснила, что использованная в рассматриваемом уголовном деле схема является типичной.

"Схема на самом деле очень стандартная и простая. Ею пользовался не один "Карелэнергоресурс". В цепочку контрагентов движения товара вставляется аффилированное лицо-посредник, через которое оформляются документы и идет товар, чтобы получить право на возмещение. Потому что реальные поставщики, например, находятся на упрощенной системе налогообложения, на другом спецрежиме или еще что-нибудь …. Так вот по организациям, которые принимали спецрежимы, и индивидуальным предпринимателям ООО "Карелэнергоресурс" не имело бы права на налоговые вычеты, если бы напрямую были оформлены документы по поставке дров от них. Поэтому была включена посредническая организация, которая оформляла документы с выделенным НДС", - сообщила Юлия Лях.

В процессе допроса сотрудница ФНС также указала, что в такой схеме могут принимать участие и организации на общей системе налогообложения.

"Организации на ОСНО (общая система налогообложения) вполне могут участвовать в этой схеме. Такое тоже вполне возможно. Например, когда идет манипуляция ценами. То же самое: посредник вставляется, завышается цена", - сказала она.

Фигурант дела о мошенничестве Дмитрий Матвиец задал вопрос представителю налоговой службы, запрещена ли в России посредническая деятельность. На него сотрудница ФНС ответила отрицательно.

По версии следствия, когда Матвиец возглавлял ООО "Карелэнергоресурс", предприятие незаконно получило из бюджета возмещение НДС. В налоговой декларации организация указала якобы заведомо ложные сведения об оказании услуг по приобретению ресурсов от коммерческих предприятий. Однако фактически поставки осуществлялись от индивидуальных предпринимателей, которые не являются плательщиками налога на добавочную стоимость, так как работают по упрощенной системе.

После возбуждения дела Матвиец заявил, что не присваивал эти деньги. Он пояснил, что ранее оформлял документы о возврате НДС по указанию налоговой службы, и все деньги от возврата остались в компании.