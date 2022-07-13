Стали известны мотивы вооруженного нападения на создателя песни «Карелия»

Расследование уголовного дела о нападении на 88-летнего композитора Александра Колкера завершено в Санкт-Петербурге: нападавший оказался поклонником покойной жены музыканта.

Сегодня, 29 июля, уголовное дело о покушении на убийство Александра Колкера передают в суд с утверждённым обвинительным заключением в отношении 46-летнего жителя Сахалинской области Об этом информирует Фонтанка.ру.

20 февраля композитор получил удар ножом в лифте. По подозрению в нападении задержали жителя Южно-Сахалинска Ивана Худякова. Как рассказывали в полиции, он познакомился с Колкером в супермаркете, предложил провести до дома, а в лифте ударил ножом и отобрал сумку.

Следователи выяснили, что Худяковым руководила не корысть.

«Преступление совершено на почве неприязни — мужчина являлся восторженным почитателем умершей жены потерпевшего», — сообщили в прокуратуре.

По информации «Фонтанки», поклонник творчества певицы Марии Пахоменко объяснил следствию, что на преступление его толкнула информация, которую он почерпнул из СМИ, — о трудностях семейной жизни народной артистки. Различные издания писали о нелицеприятных фактах, обнажившихся после смерти Пахоменко, в частности, о том, что композитор поднимал руку на тяжелобольную жену.

Нападавший находится в СИЗО и ждет суда, сообщает «Фонтанка».

Александр Колкер — композитор, автор свыше ста песен, в том числе «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Качает, качает…», «Стоят девчонки», «Опять плывут куда-то корабли», «Весенний Ленинград», «Красивые слова», «Ночной трамвай», «Рябина», «Танцуем пока танцуется» и других. Автор музыки к нескольким кинофильмам.

Композитор Александр Колкер и поэт Ким Рыжов — авторы песни «Карелия».