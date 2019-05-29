Стали известны новые подробности дела о мошенничестве по расселению "аварийки" в Карелии

Недостоверные данные обнаружились в строительно-технической экспертизе МВД Карелии по уголовному делу о мошенничестве при строительстве аварийного дома для переселенцев в Кондопоге.

В конце декабря прошлого года судья Кондопожского городского суда Александр Иванов приступил к рассмотрению нашумевшего уголовного дела директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" (КСМК) Сергея Никольского (на фото). Он обвиняется в мошенничестве при строительстве в городе бумажников 15-квартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья. Дом был сдан в эксплуатацию в канун 2014 года. Тогда все его жильцы расписались в актах приема квартир, что претензий к их состоянию не имеют. Но в 2017 году это здание по адресу улица М. Горького, 26 "а" начало частично разрушаться, его признали аварийным и подлежащим реконструкции.

По заключению экспертов, под полом первого этажа значительно просел грунт. Это, в свою очередь, повлекло серьезные повреждения в квартирах. В результате жильцам пяти квартир на первом этаже пришлось оттуда выехать на съемное жилье, расходы на которое им ежемесячно компенсируют местные власти.

Следствие, основываясь на заключении проведенной МВД Карелии строительно-технической экспертизы, вменяет Никольскому нанесение ущерба в размере более трех миллионов рублей. Хотя средств, превышающих определенную госконтрактом сумму в 20 миллионов рублей, Никольский не получил. Более того, заказчик строительства – кондопожская администрация после сдачи дома в эксплуатацию, не доплатила КСМК 900 с лишним тысяч рублей, даже несмотря на решение арбитражного суда. При этом Никольский с самого начала предлагал и продолжает предлагать администрации на эти деньги либо самостоятельно организовать ремонтные работы в доме, либо возвратить их подрядчику КСМК. Однако местные власти, вероятно, "забыв", что неотложная помощь давно требуется самому дому, не делают ни того, ни другого, очевидно, дожидаясь завершения судебного процесса. Между тем, состоявшееся недавно очередное заседание суда показало, что процесс грозит затянуться надолго, пишут "Вести Карелии".

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