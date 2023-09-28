Стали известны подробности аварии на окраине Петрозаводска, где пострадал малыш

На Силикатном кольце столкнулись три автомобиля.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии, произошедшей в минувшую субботу, 30 сентября, в 13.30 на площади Силикатное кольцо.

Там, на пересечении Пряжинского и Суоярвского шоссе 42 — летний водитель автомобиля Lexus неправильно выбрал скорость движения и врезался в стоящий автомобиль Lada. После этого Lada откинуло на другой Lexus.

В результате ДТП травмы получил пятилетний пассажир отечественного автомобиля. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в аварии на Силикатном колце участвовали три машины - два автомобиля Lexus и Lada Vesta.