Стали известны подробности аварии, ставшей причиной огромной пробки под Петрозаводском

ДТП произошло 30 апреля на 1 км автодороги "Подъезд к Петрозаводску".

Напомним, десятки автомобилей застряли вчера в пробке из-за аварии. По сообщению Госавтоиспекции Карелии, 30 апреля в 14:30 на дороге "Подъезд к Петрозаводску" (от трассы "Кола") водитель автомобиля "Киа Спектра" при выполнении опережения допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем "Газ 3302", осуществлявшим дорожные работы.

В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка "Киа". Девушка была госпитализирована.

Ранее в ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, в котором легковушка "завалила" внедорожник.