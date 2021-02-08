Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске, где пострадал 11-летний ребенок

Ребенку понадобилась медицинская помощь после жесткого столкновения двух автомобилей на Вытегорском шоссе.

Напомним, сегодня утром, 9 февраля в 7.35, на Вытегорском шоссе, у дома №94, в районе пересечения с улицей Другорецкой произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.



Госавтоинспекция Петрозаводска

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, по предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем Hyundai, двигающимся во встречном направлении.



Госавтоинспекция Петрозаводска

В результате дорожно - транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась 11-летнему ребенку - пассажиру автомобиля Hyundai.

Обстоятельства ДТП выясняются.