Стали известны подробности страшного ДТП с бензовозом на трассе в Карелии

В Прионежском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Напомним, в минувшую пятницу, 13 мая, у деревни Половина на 410 км автодороги «Кола» произошло ДТП. Фура оказалась в кювете, ее водитель был доставлен в больницу.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, за рулем грузового автомашины Volvo с полуприцепом находился 39-летний водитель. Из-за взрыва правого заднего колеса машину занесло. В результате произошло столкновение с автомобилем Skoda, 45-летний водитель которого обгонял грузовик. Обе машины съехали в кювет.

В ДТП травмы получил водитель бензовоза.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства выясняются.