Стали известны подробности жесткого ДТП внедорожника и легковушки под Петрозаводском

С места происшествия 30-летний водитель был доставлен в больницу, сообщили в Госавтоиспекции Карелии.

Напомним, в понедельник, 9 ноября, в 11.30 на 145-м километре федеральной автомобильной дороги А-215 "Лодейное поле – Вытегра – подъезд к городу Петрозаводску", за деревней Ужесельга, лоб в лоб столкнулись внедорожник UAZ Patriot с прицепом и легковой автомобиль Kia Spectra.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 46-летний водитель автомобиля UAZ Patriot допустил столкновение с автомобилем Kia Spectra, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 30-летний водитель легковушки получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.