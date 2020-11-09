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Стали известны подробности жесткого ДТП внедорожника и легковушки под Петрозаводском

Новости. Происшествия
09:55, 10 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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С места происшествия 30-летний водитель был доставлен в больницу, сообщили в Госавтоиспекции Карелии.

Напомним, в понедельник, 9 ноября, в 11.30 на 145-м километре федеральной автомобильной дороги А-215 "Лодейное поле – Вытегра – подъезд к городу Петрозаводску", за деревней Ужесельга, лоб в лоб столкнулись внедорожник UAZ Patriot с прицепом и легковой автомобиль Kia Spectra.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 46-летний водитель автомобиля UAZ Patriot допустил столкновение с автомобилем Kia Spectra, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 30-летний водитель легковушки получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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