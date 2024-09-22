Стали известны подробности жесткой аварии в центре Петрозаводска

В ДТП пострадала юная девушка за рулем отечественного автомобиля.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности жесткой аварии, произошедшей на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейская в карельской столице.

Там столкнулись два автомобиля: ВАЗ 2114 под управлением 19-летнего водителя и автомобиля Renault Logan под управлением 44-летнего водителя.

В результате травмы получила водитель ВАЗ, девушке было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

Напомним, авария на оживленном перекрестке Петрозаводска произошла в воскресенье, 28 сентября, в 9.07 утра.