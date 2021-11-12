Стали известны сроки открытия еще одного нового детского сада в Петрозаводске

Сдача нового детского сада на Древлянке в эксплуатацию запланирована на следующую неделю, сообщили в правительстве Карелии.

В минувшую пятницу, 17 декабря, глава Карелии Артур Парфенчиков проверил готовность строящегося детского сада на улице Хейкконена в микрорайоне Древлянка. Дошкольное учреждение «Лукоморье» рассчитано на 300 мест. Строительство объекта ведет группа компаний «Карелстроймеханизация».

- Полная готовность объекта планируется в конце следующей недели. На данный момент мы ожидаем подключения тепла, и будут проводиться пусконаладочные работы, − рассказал директор компании «Управление механизированных работ КСМ» Виктор Вержбицкий. − Основная фаза работ у нас была завершена в октябре.

Детский сад включает в себя 12 групп, в том числе для детей младшего дошкольного возраста. В здании предусмотрены учебные и административно-хозяйственные помещения, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, лифт, кабинеты логопеда, психолога и другие. Будет доступ и для маломобильных групп населения.

По информации представителей администрации Петрозаводска, учреждение будет проходить процедуру лицензирования, после чего примет первых воспитанников. Открытие детского сада запланировано на март – апрель 2022 года.

Напомним, бывшая глава Петрозаводска Ирина Мирошник обещала, что детский сад на улице Хейконена откроется 1 сентября 2021 года.