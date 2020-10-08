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Стало известно, что построят на месте бывшей школы после ее сноса в Петрозаводске

Новости. Общество
12:43, 09 Октября 2020
фото: Наталья Митрофанова/"Республика"
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Заброшенное здание бывшей школы №8 в Петрозаводске, которое безуспешно пытались продать власти города, теперь собираются сносить, а участок передать под жилую застройку.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.

Здание расположено на пересечении улиц Правды и Волховская рядом с мэрией Прионежского района. Свидская назвала его "руинированным объектом".

"Мы планируем сейчас вовлечь это здание и снести его, и построить дом, в том числе, для расселения детей-сирот в рамках инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома", - пояснила министр.

Сомнение в необходимости сноса здания высказал депутат Валерий Шоттуев. По его мнению, оно может обладать исторической ценностью.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-09 12:58:33
Сколько там выучилось комсомольских и партийных вожаков, министров, депутатов, кандидатов наук, преподавателей и сотрудников КГБ!
однозначно
2020-10-09 12:52:40
Город заметно похорошеет. У либерастов есть повод потрясти плакатиками.
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-09 13:07:42
однозначно, от небоскреба в 22 этажа и россыпи кредитных автотазиков вокруг?
Гость
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