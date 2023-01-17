Стало известно, где нашли свою любовь большинство жителей Петрозаводска

Популярнее всего, согласно опросу, оказались знакомства на работе.

Специалисты сервиса про поиску работы SuperJob в преддверии Дня святого Валентина провели опрос, узнав у петрозаводчан, где они познакомились со своей второй половиной. В опросе приняли участие экономически активные жители карельской столицы.

Как выяснилось, самым популярным местом для знакомства с будущим супругом оказалась работа — именно там 21% опрошенных нашли свое счастье.

А вот на второе место вышел интернет — в 15% случаях будущие супруги знакомились сначала виртуально. Из них 8% познакомились в соцсетях и мессенджерах, а еще 6% нашли друг друга в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств.

На третьем месте — встречи благодаря друзьям. Так познакомились 11% опрошенных.

Кроме того, петрозаводчане знакомились со своими вторыми половинками на улице (8%), в университете (5%), в школе (4%), а также на отдыхе, проживая по соседству, в ресторане, в гостях, в магазине, на вечеринке.

Каждый сотый опрошенный рассказал, что был знаком со своей второй половинкой еще с детского возраста.