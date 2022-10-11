Стало известно, где в Карелии можно заработать более 300 тысяч рублей в месяц

Аналитики компании HeadHunter изучили список вакансий в Карелии и нашли наиболее прибыльные.

Как сообщили в крупнейшей российской компании интернет-рекрутинга hh.ru, медианная зарплата в Карелии на сегодня составляет 46 тысяч 299 рублей, что на 16% меньше среднего по стране. Тем не менее сейчас жителям республики доступны почти 400 вакансий с зарплатой более 130 тысяч рублей.

Чаще всего высокооплачиваемые вакансии встречаются в сфере транспорта и логистики, а также рабочего персонала и продаж.

При этом часть вакансий с высокой оплатой труда связана с вахтами из Карелии в другие регионы страны.

Так, оператор крана в Петрозаводске обещают от 120 тысяч рублей на руки, начальник участка на заводе «Авангард» сможет получить до 150 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, а руководитель организации по добыче сырья сможет обеспечить себе месячный доход до 500 тысяч рублей.