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Стало известно, как будут работать библиотеки в Петрозаводске

Новости. Общество
13:07, 20 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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Посетителей в библиотеках столицы Карелии начнут принимать с 26 мая по специальному графику, разработанному в связи с эпидситуацией по коронавирусу.

По сообщению администрации города, Централизованная библиотечная система Петрозаводска возобновляет работу с 26 мая. Обслуживание читателей будет проводиться с соблюдением санитарных норм и рекомендаций по следующему графику:

Понедельник-пятница:

 - 11.00-13.00 - граждане старше 60 лет,

- 13.30-15.30 - дети до 14 лет (с родителями),

- 16.00-18.00 - взрослое население.

Выходные дни: суббота и воскресенье.

В соответствии с действующими санитарными требованиями посетители библиотек должны носить защитные маски.

С 26 по 29 мая городская библиотечная сеть обеспечит только прием литературы. Пени за пророченное пользование книгами с читателей взиматься не будут.

С 1 июня посетителям начнут выдавать издания на руки по предварительной записи. Заказ книг возможен по телефону, через личный кабинет электронного каталога, в группе библиотек в социальной сети "ВКонтакте", а также при личном посещении в период сдачи литературы (с 26 по 29 мая).

Библиотека № 22 (Лососинское шоссе, 26) в связи с проверкой фонда будет работать только на прием книг.

Сегодня сотрудники библиотечной сети начали готовиться к открытию: проводить дезинфекцию помещений, мебели и фонда. Книги, которые будут сданы читателями, пройдут специальную обработку и останутся "на карантине". Получить такие издания на руки можно будет только через несколько дней, пояснили  в мэрии.

Ранее глава республики поделился планами открытия ресторанов и кафе после пандемии COVID-19.

 

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