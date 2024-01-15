Стало известно, как изменились цены на продукты в Карелии за новогодние праздники

В республике существенно подорожали яйца, колбаса, но самый резкий рост вновь показала цена на популярный овощ.

В Карелиястате привели данные по изменению цен на продукты с 1 по 9 января 2024 года. На целый ряд продуктов цена существенно изменилась.

Так, серьезно подорожали за этот период вареная колбаса — на 7,8%, лук — на 7,1%, куриные яйца — на 6,1%, бананы — на 6%, капуста — на 5,8%, свекла — на 5,6%.

Но больше всего в Карелии вновь подорожали огурцы. Цена на этот востребованный овощ за первую неделю января взлетела сразу на 17,7%.

С другой стороны, с 1 по 9 января существенно подешевели сосиски и сардельки — на 5,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 4,5%, мясо куры — на 2,6%, а также чай, маргарин и морковь.

Напомним, цена на огурцы уже два месяца подряд бьет рекорды в Карелии.