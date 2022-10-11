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Стало известно, как получить выплату в 50 тысяч рублей семьям мобилизованных в Карелии

Новости. Общество
13:23, 19 Октября 2022
фото: © Сергей Пятаков/ РИА Новости

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Принят порядок предоставления единовременной денежной выплаты на детей семьям мобилизованных, сообщили пресс-службе правительства республики.

На единовременную выплату могут рассчитывать карельские семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети (в том числе, усыновленные), находящиеся под опекой или попечительством, пасынки и падчерицы, а также дети в возрасте до 23 лет, проходящие обучение по очной форме.

Также выплата будет предоставлена супруге, срок беременности которой в период c даты призыва на военную службу по мобилизации супруга и до даты его демобилизации, составляет не менее 22 недель.

Для предоставления единовременной выплаты необходимо обратиться с заявлением и документом, удостоверяющим личность, в Отделение центра социальной работы по месту жительства.

Одно заявление можно оформить сразу на нескольких детей.

Необходимые документы:

— документы (сведения), подтверждающие прохождение военной службы по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;

— сведения о беременности;

— сведения об обучении по очной форме обучения в образовательной организации с указанием даты начала обучения (в случае обучения ребенка по очной форме обучения в частной образовательной организации).

Документы и заявление можно направить по почте в Отделение Центра социальной работы по месту жительства. Каждый ребенок из семьи мобилизованного получит 50 тысяч рублей.

Подробную информацию об адресах, режиме работы Отделений Центра социальной работы, можно получить на интерактивном портале Минсоцзащиты республики.

Дополнительные вопросы можно задать, написав в группу Центра социальной работы в социальной сети ВКонтакте или позвонить по единому информационному телефону: 8 800 600 00 00.

Ранее сообщалось, для оформления льгот семьям участников спецоперации в Украине достаточно оформить одну справку.

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