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Стало известно, как россияне выбирают вино

Новости. Общество
23:30, 04 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Роскачество по итогам опроса выяснило, чем руководствуются россияне при выборе и покупке вина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Роскачества.

В опросе участвовали 1200 респондентов старше 18 лет, приобретающих вино не реже одного раза в месяц, проживающие в городах с населением от 100 тысяч человек. "Две трети опрошенных (64%) планируют приобрести вино заранее во время основной закупки продуктов в магазине или специально заходят в магазины - универсальные продуктовые или специализированные. Спонтанные покупки совершает 36% опрошенных", - отмечает Роскачество.

Покупатели часто ориентируются на собственный опыт: так, 57% опрошенных знают несколько торговых марок, ориентируясь на них при выборе. При выборе российских вин половина учитывает рекомендации друзей, еще треть, преимущественно мужчины, используют тематические интернет-сайты, а 16% потребителей опираются на мобильные приложения.

Один из самых значимых критериев - тип вина: на то, является ли оно "сухим", "полусладким" или "сладким", обращает внимание больше половины аудитории. Торговая марка важна для 21% респондентов, цена - для 14%. Купить вино для того, чтобы отметить какое-либо событие, предпочитают 63% опрошенных, а 65% заявили, что вино – хорошая альтернатива крепкому алкоголю.

"Исследование показало высокий уровень проникновения винной категории в крупных городах. 30% опрошенных респондентов отметили, что покупают вино раз в неделю, и ещё 28% совершают такую покупку раз в две-три недели. С данной частотой лидируют такие федеральные округа, как Центральый и Уральский. Наиболее популярный объем вина – 0,75 литра, на втором месте по популярности - литровые упаковки", - говорится в сообщении.

При покупке отечественных вин главными мотивами являются цена (82%), знание о месте производства (72%) и возможность повседневного употребления (71%), при выборе импортных - собственное понимание качества и вкуса вина (83% и 85%), а также выбор для особого случая (84%). "Главным препятствием для покупки российского вина являются недоверие к качеству (68%), а также недостатки вкуса купленного вина (54%), ещё 42% респондентов не отличаются винным патриотизмом – они сообщили, что не хотят покупать российское вино, не пояснив причин", - говорится в сообщении.

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