Стало известно, как сверток с деньгами мог попасть в карман экс-главы Минтранса Карелии Кайдалова

Полиция раскрыла в суде детали слежки за экс-главой Минтранса Карелии Алексеем Кайдаловым и бывшим сотрудником аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком, которые являются фигурантами громкого дела о взятках.

Полицейский сообщил в суде, что деньги были найдены в наружном кармане дубленки Алексея Кайдалова. Купюры были помещены в перемотанный резинками сверток из распечатанного железнодорожного билета на имя Игоря Волчека. В конверте, по данным сотрудника МВД, было 350 тыс. рублей.

«Игорь Волчек сразу же буквально сделал заявление, что данный конверт он положил Алексею Анатольевичу Кайдалову в карман, якобы возвращая долг. И таким образом он хотел сделать ему сюрприз», — рассказал в своих показаниях полицейский. При этом представитель ФСБ обнаружил светящуюся краску на руках Волчека и на конверте. Но руки Кайдалова оказались чисты.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего» «„Сюрприз“ в кармане дубленки».