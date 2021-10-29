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Стало известно, как сверток с деньгами мог попасть в карман экс-главы Минтранса Карелии Кайдалова

Новости. Криминал
15:19, 29 Октября 2021
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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Полиция раскрыла в суде детали слежки за экс-главой Минтранса Карелии Алексеем Кайдаловым и бывшим сотрудником аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком, которые являются фигурантами громкого дела о взятках.

Полицейский сообщил в суде, что деньги были найдены в наружном кармане дубленки Алексея Кайдалова. Купюры были помещены в перемотанный резинками сверток из распечатанного железнодорожного билета на имя Игоря Волчека. В конверте, по данным сотрудника МВД, было 350 тыс. рублей.

«Игорь Волчек сразу же буквально сделал заявление, что данный конверт он положил Алексею Анатольевичу Кайдалову в карман, якобы возвращая долг. И таким образом он хотел сделать ему сюрприз», — рассказал в своих показаниях полицейский. При этом представитель ФСБ обнаружил светящуюся краску на руках Волчека и на конверте. Но руки Кайдалова оказались чисты.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего» «„Сюрприз“ в кармане дубленки».

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Комментарии

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Беня
2021-10-29 16:02:25
Заставь дурака делать сюрпризы....
Владимир11
2021-10-29 15:34:41
Вот такой ему сюрприз
И карьера резко вниз!
Гость
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