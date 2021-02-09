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Стало известно, какие гаражи попадут под амнистию

Новости. Общество
10:21, 10 Февраля 2021
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Жителям Карелии, как и всем россиянам, разрешат узаконить права на некоторые гаражи и земельные участки под ними в упрощенном порядке.

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о гаражной амнистии. Новый закон должен упростить процедуру оформления прав собственности на капитальные постройки в старых гаражных кооперативах, члены которых массово обращаются в суды в Карелии. Для этого у владельцев неоформленных гаражей будет целых пять лет - до 2026 года.

Как недавно отметил в ходе онлайн-дискуссии "Единой России" на тему гаражной амнистии один из авторов законопроекта, глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, новый закон позволит защитить права граждан, которые стали владельцами гаражей еще в советские времена. Им выдавали гаражи от государства, организаций, где они работали, или как членам кооперативов, но акты о вводе объектов в эксплуатацию не оформлялись. В результате зарегистрировать право собственности на такой гараж нельзя. Добиться положительного решения собственники могли только через суд. В Карелии такая практика приобрела для членов кооперативов массовый характер. А гаражных кооперативов в республике немало – зарегистрированных в налоговой около тысячи.

Законопроект позволит легализовать только те гаражи, которые построены на принадлежащих муниципалитетам земельных участках до 2004 года. Именно тогда в силу вступил Градостроительный кодекс.  И это должны быть только капитальные строения. На так называемые "ракушки" и ржавую рухлядь амнистия не распространяется.

Что представляет собой упрощенная регистрация и кто сможет ею воспользоваться, читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2021-02-10 10:34:08
Баба Валя, издавая закон, забыла о голубятнях. Их повсюду много стоит, а голубей уже давно нет. А также. Тачки всю зиму стоят во дворах и мешают чистить снег. Это прекратить вы не можете. Это системный кризис.
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