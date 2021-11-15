Стало известно, какие преступления происходят в Карелии чаще всего

Прокуратура республики опубликовала статистику преступлений, совершенных в Карелии с начала 2021 года.

За первые 11 месяцев 2021 года в Карелии было зарегистрировано 12 632 преступлений, что на 65 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из числа всех зарегистрированных преступлений больше половины (62,1%) составляют хищения чужого имущества. Количество краж — 5 657, из них 121 — из квартир. Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 9,3% и составило 1 666, из них 1 213 — дистанционно.

В целом в течение 11 месяцев 2021 года было зафиксировано 3 060 преступлений, связанных с использованием информационных технологий.

В целом по республике удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составил 22,8% (2 886).

Количество тяжких преступлений выросло на 2,2%, что обусловлено увеличением на 39,7% количества совершенных мошенничеств (с 247 до 345), относящихся к категории тяжких преступлений. При этом количество особо тяжких преступлений сократилось на 6,8%.