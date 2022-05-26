Стало известно, какой съедобный сувенир из Карелии предпочитают туристы

Названы самые популярные у туристов в России съедобные сувениры.

Гастрономические сувениры — самые популярные приобретения у туристов, путешествующих на кораблях по российским рекам, пишет РИА Новости со ссылкой на АТОР. В компании «Мостурфлот» исследовали такие покупки.

На первом месте по популярности — сладости. Востребован мармелад из Карелии и Твери, пастила из Вологды, а также «посадское лакомство» (изготовленное в Сергиевом Посаде), которое похоже на турецкий десерт пишмание.

Второе место в списке занимают мясные деликатесы. Тут лидерство захватили продукты из Сибири и других «охотничьих» регионов. Путешественники покупают колбасы из медведя, кабана, марала, косули, лося, куропатки, глухаря и даже российского страуса.

Растительное масло занимает третье место в перечне самых востребованных гастросувениров. В первую очередь круизные туристы берут деликатесное горчичное из Волгограда и необычное рыжиковое, старинный рецепт которого был восстановлен относительно недавно.

Пользуются спросом также вяленые астраханские помидоры, запеченные огурцы, необычные джемы и икра.

Ранее сообщалось, правительство России выделило Карелии грант в 225 млн рублей на развитие туризма.