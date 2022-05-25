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Правительство России выделило Карелии грант в 225 млн рублей на развитие туризма

Новости. Общество
12:30, 26 Мая 2022
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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Карелия прошла отбор среди регионов России на получение федеральных средств для оказания в 2022 году грантовой поддержки субъектам туриндустрии.

Карелия получит почти 225 млн рублей на развитие туризма. Соответствующее распоряжение сегодня подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Прошедший отбор среди регионов России на получение федеральных средств реализован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Карелия оказалась в числе победителей по всем направлениям. Об этом сообщили в правительстве республики.

Так, 32,323 млн рублей Карелия получит на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. В этом направлении победу смог одержать всего 21 российский субъект. 

Еще 84 млн рублей федеральных средств будет направлено на создание модульных некапитальных средств размещения — кемпингов и автокемпингов. В числе победителей по этому направлению 13 регионов, включая Карелию.

Самая большая сумма — 108,500 млн рублей — пойдет на развитие инфраструктуры туризма: приобретение туристского оборудования и оборудования для информационных центров или пунктов проката, разработку маршрутов, создание электронных путеводителей, реализацию мероприятий по развитию доступной среды и многое другое. В этом направлении всего 22 региона — победителя.

Теперь Карелия заключит соответствующее соглашение с Федеральным центром и проведет региональные отборы среди карельских предпринимателей.

Ранее глава Карелии призвал развивать гастрономический туризм.

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