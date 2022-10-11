Стало известно, когда будет убран прицеп, перекрывающий дорогу на опасном участке в Карелии (ФОТО)

В Приладожье уже третий день узкую дорогу перекрывает лежащий прицеп — на месте скапливаются километровые пробки.

В паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» вновь появилась информация о прицепе, перекрывающем дорогу между городами Лахденпохья и Сортавала в Карелии.

«На фото очень интересная ситуация. Лежащий прицеп пытается объехать фура. Получается плохо, пришлось сдавать назад и повторять на „бис!“. А сверху накопилась нехилая пробочка с километр», — написали в паблике.

Ситуация, по словам очевидцев, длится уже третьи сутки.

Напомним, ранее водители уже жаловались на прицеп, перекрывший дорогу на опасном участке в Приладожье.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» прокомментировали ситуацию, объяснив, почему так долго не предпринимается никаких действий. По словам дорожников, прицеп имеет право убрать только его собственник. Для этого необходим кран соответствующей грузоподъемности, поэтому ожидается его прибытие. При этом ГИБДД контролирует ситуацию, на месте ДТП установлены соответствующие знаки.