Стало известно, когда могут встретиться Путин и Зеленский

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием договора России и Украины.

Россия предлагает провести встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел. Об этом заявил журналистам во вторник помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, информирует ТАСС.

«Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей», — сказал Мединский по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе», — добавил он.

Как отметил Мединский, ранее российская сторона говорила о том, что эта встреча возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработанный переговорщиками и министрами иностранных дел обеих стран. «Предлагаемый формат был следующий: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора, — продолжил он. — Это непростой вопрос, тем более, что встреча возможна многосторонняя с участием государств — гарантов мира и безопасности на Украине».

Российско-украинские переговоры начались 28 февраля, несколько раундов состоялись на территории Белоруссии. Затем переговорщики продолжили общение по видеосвязи. 29 марта прошел новый очный раунд в Стамбуле.