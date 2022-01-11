890x80
Реклама
Карелию накроет волна тепла с сильным ветром 5
11.01.2022 17:02
Что ждет Карелию в «выборный» год? 5
11.01.2022 17:06

Стало известно, когда откроется новый детский сад в Сортавале

Новости. Общество
12:59, 12 Января 2022
фото: Правительство Карелии

Новости партнеров

В рамках рабочей поездки строящийся детский сад посетил глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщили в правительстве республики.

Новый современный детский сад, который строит компания КСМ по нацпроекту «Демография», рассчитан на 150 детей. Общая стоимость объекта — 190 млн рублей.

На сегодняшний день ведутся завершающие пусконаладочные работы по устройству внутренних электрических и отопительных сетей, водопровода, систем вентиляции. В ближайшее время будут получены акты о выполнении условий по договорам технического присоединения от компании «Петербургтеплоэнерго» и ПСК. В завершающей стадии находится проверка работ по техническим присоединениям, авторскому надзору и строительному контролю. Федеральные средства на объекте освоены в полном объеме. В помещениях началась установка мебели.

Как сообщил представитель подрядчика Виктор Вержбицкий, на строительстве фундамента объекта впервые использовались сваи с учетом сложных геодезических условий в виде сортавальских грунтов.

«Здание полностью адаптировано к северным условиям, построено по типовому проекту, который соответствует новым санитарным требованиям», — сказал Виктор Вержбицкий.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что построенный детский сад является важнейшим объектом для города.
«150 детей будут обеспечены местами в новом современном дошкольном учреждении. И строительство таких объектов мы продолжим, — сказал руководитель региона. — Уже принято решение о строительстве еще одного детского сада в Сортавале».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска
05.01.2022, 12:04
Мэр Петрозаводска «зацепил вирус»

Аналитика

11.01.2022 17:06
Политкухня
Что ждет Карелию в «выборный» год? 5
В республике пройдут губернаторская кампания и последние прямые выборы глав поселений.
Уроки дружбы 8
11.01.2022 10:44
«Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться»: лучшие цитаты 2021 года 4
08.01.2022 08:30
Я вам денежку принес 4
04.01.2022 09:00
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 6
02.01.2022 09:07
Вся аналитика

Чтиво

10.01.2022 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 4
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»