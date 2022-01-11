Стало известно, когда откроется новый детский сад в Сортавале

В рамках рабочей поездки строящийся детский сад посетил глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщили в правительстве республики.

Новый современный детский сад, который строит компания КСМ по нацпроекту «Демография», рассчитан на 150 детей. Общая стоимость объекта — 190 млн рублей.

На сегодняшний день ведутся завершающие пусконаладочные работы по устройству внутренних электрических и отопительных сетей, водопровода, систем вентиляции. В ближайшее время будут получены акты о выполнении условий по договорам технического присоединения от компании «Петербургтеплоэнерго» и ПСК. В завершающей стадии находится проверка работ по техническим присоединениям, авторскому надзору и строительному контролю. Федеральные средства на объекте освоены в полном объеме. В помещениях началась установка мебели.

Как сообщил представитель подрядчика Виктор Вержбицкий, на строительстве фундамента объекта впервые использовались сваи с учетом сложных геодезических условий в виде сортавальских грунтов.

«Здание полностью адаптировано к северным условиям, построено по типовому проекту, который соответствует новым санитарным требованиям», — сказал Виктор Вержбицкий.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что построенный детский сад является важнейшим объектом для города.

«150 детей будут обеспечены местами в новом современном дошкольном учреждении. И строительство таких объектов мы продолжим, — сказал руководитель региона. — Уже принято решение о строительстве еще одного детского сада в Сортавале».