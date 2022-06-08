Стало известно, когда отремонтируют пострадавший от потопа мост в Петрозаводске

Власти столицы Карелии рассказали о начале ремонта моста через реку Неглинка у торгового центра на Древлянке.

На этой неделе подрядная организация ООО «Импульс» приступила к ремонту пешеходного моста через реку Неглинка у парка Патриот. За качеством работ следят специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска, сообщили в мэрии города.

Как отметила председатель комитета Юлия Мизинкова, начало ремонта откладывалось в связи с тем, что под мостом пролегают три электрических кабеля — ход работ необходимо было согласовать с энергоснабжающей организацией.

Окончание ремонта запланировано на следующей неделе.

Ранее в паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликовали фото, на котором автор запечатлел, как на Древлянке люди перебираются через реку по камням, оставшимся на месте моста, который смыло дождем во время весеннего потопа.

«Служба Заказчика» запретила пользоваться мостом у «Лотос плазы», который пострадал от потопа. Но, несмотря на запрет, люди, рискуя жизнью, переходили бушующую реку по аварийному мосту и дощечке.