Стало известно, когда в Петрозаводске пройдет очередная осенняя ярмарка

В мэрии карельской столицы назвали время проведения традиционной осенней ярмарки в Петрозаводске.

С 30 сентября по 9 октября в Петрозаводске пройдет традиционная осенняя ярмарка. Об этом информирует пресс-центр мэрии города. Посетители смогут приобрести продукцию местных производителей, а также товары из других регионов: мед, свежие овощи и фрукты, рыбу, сухофрукты, ремесленные изделия.

Торговые ряды будут расположены на Ярмарочной площади (в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта).

Будущие участники ярмарки сейчас могут подавать заявки для ведения торговли на ярмарке, заявили в мэрии.