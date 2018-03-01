Назначен главврач республиканского перинатального центра

С 1 марта на должность главного врача республиканского перинатального центра назначен Евгений Тучин, который ранее возглавлял роддом Петрозаводска.

По данным пресс-службы карельского Минздрава, Евгений Тучин окончил Амурскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" и Тюменский госуниверситет по специальности "Государственное и муниципальное управление", имеет профессиональную подготовку по организации здравоохранения и управлению инновационными проектами.

Работал врачом акушером-гинекологом в медицинских организациях Амурской и Тюменской областей, заместителем директора Тобольского регионального филиала территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области, главврачом государственного лечебно-профилактического учреждения Тюменской области "Перинатальный центр", был начальником отдела организации медицинской помощи Минздрава Карелии, главным врачом Родильного дома имени К.А. Гуткина.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице ведется с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. На сегодняшний день это самый известный в Карелии государственный долгострой.