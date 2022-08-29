Стало известно, кому опасно есть груши

Гастроэнтеролог сообщил, что груши опасно есть при запоре и панкреатите

Груши — это плоды, богатые влагой (до 80% от общей массы), а также витаминами и минералами. Однако употреблять этот продукт рекомендуется не всем. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Людям с заболеваниями поджелудочной железы (панкреатитами) противопоказаны груши из-за присутствия в их зернистой мякоти каменистых клеток. Особенно нежелательно есть этот продукт в свежем виде в период обострения панкреатита. У груш есть эффект закрепления стула, поэтому людям, которые страдают запорами, частое и чрезмерное употребление плодов также может быть вредно. Гастриты и различные формы несварений (дисбактериозы, колиты, метеоризмы и так далее) тоже будут относительным противопоказанием для употребления груш — их нельзя есть часто и в больших количествах», — предупреждает доктор.

Владимир Неронов отмечает, что при перечисленных диагнозах груши можно употреблять в виде соков, компотов из свежих плодов и сухофруктов.