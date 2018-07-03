Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 03 Июля 2018
фото: http://rk.karelia.ru

Стало известно, кому присвоили звание почетных граждан Карелии в этом году

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
03.07.18 07:55
Секс на третьем свидании позволит построить долгосрочные отношения
02.07.18 23:30
Названы пять автомобилей, на которых лучше всего ездить по российским дорогам
02.07.18 22:00
Все новости
Загрузка...

В преддверии празднования Дня республики Артур Парфенчиков подписал указ о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Карелия".

В Карелии существует многолетняя традиция – в канун Дня республики лучшим людям нашего края присваиваются звания "Почетный гражданин Республики Карелия". Как сообщили в пресс-службе правительства, в этом году почетного звания удостоились сразу два известных в республике человека: Николай Макаров и Вадим Маркелов.

Решение было принято главой Карелии на основании рекомендаций республиканской комиссии по государственным наградам, куда поступают предложения из различных организаций.

Генеральный директор АО "Карелстроймеханизация" Николай Макаров удостоен высокого звания "за личный вклад в социально-экономическое, культурное и научное развитие Республики Карелия". Возглавляемое им предприятие является флагманом строительной отрасли. Кроме жилищного строительства "Карелстроймеханизация" успешно выполняет стратегически важные заказы республики – строительство Гоголевского моста в Петрозаводске, малых Белопорожских ГЭС, социальных объектов.

Не нуждается в особом представлении и второй лауреат – Вадим Маркелов, известный меценат, один из самых успешных предпринимателей-производственников Карелии. Завод MB Barbell по производству уличных тренажеров расположен в Петрозаводске, а слава о тренажерах Маркелова разлетелась по разным регионам России и за ее пределы: линейка тренажеров установлена даже на берегу Индийского океана – на Сейшельских островах. Производство постоянно развивается, и сегодня бесплатно воспользоваться спортивным комплексом в Петрозаводске могут не только спортсмены, но и люди с ограниченными возможностями здоровья. Спортивную площадку с тренажерами Маркелова высоко оценил Президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Карелию летом прошлого года.

Планируется, что знак "Почетный гражданин Республики Карелия" Артур Парфенчиков будет вручать в День республики 7 июля в Беломорске.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
03.07.18 07:55
Секс на третьем свидании позволит построить долгосрочные отношения
02.07.18 23:30
Названы пять автомобилей, на которых лучше всего ездить по российским дорогам
02.07.18 22:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту

Аналитика

02.07.2018 11:29
Политкухня
Ничего не боится 2
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2018 12:32
Без политики
Самоотверженно и безбашенно
Такого спектакля очень давно не было в Петрозаводске. Может вообще никогда.
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»