Стало известно, кому присвоили звание почетных граждан Карелии в этом году

В преддверии празднования Дня республики Артур Парфенчиков подписал указ о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Карелия".

В Карелии существует многолетняя традиция – в канун Дня республики лучшим людям нашего края присваиваются звания "Почетный гражданин Республики Карелия". Как сообщили в пресс-службе правительства, в этом году почетного звания удостоились сразу два известных в республике человека: Николай Макаров и Вадим Маркелов.

Решение было принято главой Карелии на основании рекомендаций республиканской комиссии по государственным наградам, куда поступают предложения из различных организаций.

Генеральный директор АО "Карелстроймеханизация" Николай Макаров удостоен высокого звания "за личный вклад в социально-экономическое, культурное и научное развитие Республики Карелия". Возглавляемое им предприятие является флагманом строительной отрасли. Кроме жилищного строительства "Карелстроймеханизация" успешно выполняет стратегически важные заказы республики – строительство Гоголевского моста в Петрозаводске, малых Белопорожских ГЭС, социальных объектов.

Не нуждается в особом представлении и второй лауреат – Вадим Маркелов, известный меценат, один из самых успешных предпринимателей-производственников Карелии. Завод MB Barbell по производству уличных тренажеров расположен в Петрозаводске, а слава о тренажерах Маркелова разлетелась по разным регионам России и за ее пределы: линейка тренажеров установлена даже на берегу Индийского океана – на Сейшельских островах. Производство постоянно развивается, и сегодня бесплатно воспользоваться спортивным комплексом в Петрозаводске могут не только спортсмены, но и люди с ограниченными возможностями здоровья. Спортивную площадку с тренажерами Маркелова высоко оценил Президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Карелию летом прошлого года.

Планируется, что знак "Почетный гражданин Республики Карелия" Артур Парфенчиков будет вручать в День республики 7 июля в Беломорске.