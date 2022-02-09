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Стало известно, кто бросил трупы телят в лесу в Карелии

Новости. Общество
12:18, 10 Февраля 2022
фото: © Республиканский центр ветеринарии и консультирования

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Россельхознадзор оштрафовал охотника, оставившего трупы телят в лесу в Олонецком районе в качестве «привады».

Напомним, в январе в лесном массиве в Олонецком районе обнаружили трупы телят. Специалисты ветеринарной службы ликвидировали потенциальный источник инфекции.

По сообщению Североморского межрегионального управления, инспекторы Управления выезжали на место обнаружения трупов телят совместно со специалистами Республиканского центра ветеринарии и консультирования. Там, неподалеку от деревень Тукса и Тулокса, они нашли три туши.

Установлено, что трупы телят заложил на полях охотник для формирования привады. О том, что нельзя таким образом размещать биологические отходы, он не знал. За нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов охотника оштрафовали на 4000 рублей.

Специалисты государственной ветеринарной службы провели отбор проб патологического материала для исключения возбудителя сибирской язвы и ящура, результаты исследований отрицательные. Трупы телят сожгли в мобильном крематоре, место их обнаружения подвергнуто дезинфекции.

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Комментарии

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кир
2022-02-10 12:31:36
Это не штраф, а обычное враньё.
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