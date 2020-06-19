Стало известно, кто будет строить школу в районном центре Карелии на 1200 мест

Определен подрядчик, который построит в Кеми новую школу на 1200 мест.

К новому 2021-2022 учебному году за счет средств федерального и республиканского бюджетов в Кеми будет построена новая высокотехнологичная школа на 1200 мест, сообщили в карельском правительстве.

Возведением объекта займется компания "СтройГрупп", входящая в инвестиционно-производственный холдинг ГК "СтройМирГрупп". Именно она стала победителем прошедшего аукциона на строительство учреждения образования.

Согласно проекту, это будет 3-этажное здание, оснащенное современным оборудованием для реализации профильного образования, исследовательской и внеурочной деятельности.

В правительстве отмечают, что компания "СтройГрупп" успешно занимается реализацией социальных проектов уже на протяжении 20 лет: предприятие строит школы, детские сады, дома-интернаты на территории Северо-Запада.

По словам председателя совета директоров ГК "СтройМирГрупп" Гарлема Заргаряна, холдинг планирует также инвестировать в создание на территории Карелии строительного кластера с производственными комплексами асфальтобетона и железобетона.