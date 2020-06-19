890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Организация в Карелии расплатилась с сотрудниками за работу, чтобы не попасть под уголовную статью
19.06.2020 18:20
Росгвардейцы протаранили иномарку в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 5
19.06.2020 21:24
Число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно растет и приближается к тысяче 2
Сегодня 08:46
В Карелии за сутки коронавирус подтвердили у 6 детей 2
Сегодня 11:58
Парфенчиков рассказал, когда начнет ходить фирменный поезд "Петрозаводск-Карелия"
Сегодня 10:44
Заключенные в колониях Карелии попрощались со школьной жизнью и получили аттестаты (ФОТО)
19.06.2020 17:40

Стало известно, кто будет строить школу в районном центре Карелии на 1200 мест

Новости. Общество
14:05, 20 Июня 2020
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Определен подрядчик, который построит в Кеми новую школу на 1200 мест.

К новому 2021-2022 учебному году за счет средств федерального и республиканского бюджетов в Кеми будет построена новая высокотехнологичная школа на 1200 мест, сообщили в карельском правительстве.

Возведением объекта займется компания "СтройГрупп", входящая в инвестиционно-производственный холдинг ГК "СтройМирГрупп". Именно она стала победителем прошедшего аукциона на строительство учреждения образования.  

Согласно проекту, это будет 3-этажное здание, оснащенное современным оборудованием для реализации профильного образования, исследовательской и внеурочной деятельности.

В правительстве отмечают, что компания "СтройГрупп" успешно занимается реализацией социальных проектов уже на протяжении 20 лет: предприятие строит школы, детские сады, дома-интернаты на территории Северо-Запада.

По словам председателя совета директоров ГК "СтройМирГрупп" Гарлема Заргаряна, холдинг планирует также инвестировать в создание на территории Карелии строительного кластера с производственными комплексами асфальтобетона и железобетона.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 16
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 19
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»