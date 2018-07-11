Стало известно, кто может сменить Баканчука на посту начальника управления физкультуры и спорта администрации Петрозаводска

Александр Баканчук уходит с поста начальника управления физкультуры и спорта администрации Петрозаводска по собственному желанию.

Как стало известно "Столице на Онего", место Александра Баканчука может занять Антон Чивин, секретарь карельской Федерации легкой атлетики, общественник.

Как признался сам Антон Чивин, предложение о работе в мэрии ему поступало, но еще не принято окончательного решения по его кандидатуре.

"Да, предлагают работу в мэрии, - сказал Чивин. - Я не отказался, могу попробовать. Конкретного решения пока нет".

На вопрос, какой пост предлагают занять в администрации, Антон Чивин ответил, что "буду отвечать и за спортивное направление в том числе".

Напомним, спортсмен, секретарь карельской Федерации легкой атлетики Антон Чивин принимал активное участие в кампании по сбору подписей под петицией "За недоверие Галине Ширшиной".