Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро

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Авария унесла вчера, 23 февраля, жизни трех человек.
По сообщению читателей "Столицы на Онего", за рулём автомобиля "Лада Гранта находился бывший начальник Центра социальной работы Петрозаводска Александр Саукканен.
Пассажирами были его супруга и 9-тилетняя внучка. Саукканены направлялись в Финляндию, когда в них врезалась 30-летняя водитель "Сузуки". Девушка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Саукканены погибли на месте.
Центр социальной работы Петрозаводска выражает соболезнования семье Александра и Людмилы Саукканен.
Напомним, смертельное ДТП произошло вчера в 7.20 на федеральной дороге Сортавала в Пряжинском районе.
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