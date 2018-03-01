Стало известно, кто стал фигурантом дела о мошенничестве в Фонде капремонта Карелии

Экс-депутата Законодательного собрания Карелии, бывшего и.о. генерального директора фонда капремонта Михаила Баранова подозревают в мошенничестве.

Об этом "Столице на Онего" рассказал сам Михаил Баранов. Во время руководства организацией он несколько раз некорректно отчитался о тратах на бензин для служебного автомобиля, на котором он ездил в командировки, пояснил экс-депутат.

Так, в сентябре 2015 года, по его словам, он вернулся из командировки в Петрозаводск в субботу, хотя по табелю рабочего времени это был выходной день. В путевом листе указана суббота. "У нас выход в субботу на работу не приветствовался, так как это двойная зарплата. Следствие говорит, раз выходной день, то я не мог расходовать бюджетные деньги", - сказал он.

Кроме этого, в другой раз Михаил Баранов ездил в Санкт-Петербург, а в путевых листах указано, что ездил по маршруту "Петрозаводск-Лоухи-Петрозаводск".

"Вот это я не могу пояснить. Не знаю. Заполняла бухгалтерия, я не проверил, так как все было в текучке. У меня есть подтверждающие документы, что я ездил в Санкт-Петербург", - сказал Михаил Баранов.

Еще одна командировка была по путевому листу в Ледмозеро и обратно в Петрозаводск, расстояние в нем указано 408 км, хотя должно быть порядка 800 км.

"Когда я поднял чеки, посмотрел, что я навряд ли ездил в Ледмозеро, какие-то другие были поездки. Может Гирвас, может в Ладва-ветку. Почему так оформлено? Тоже не могу ответить", - сказал он.

"На допрос вызывали. На допросе объяснял все. О возбуждении уголовного дела мне стало известно в декабре 2017 года, а допрашивали меня как подозреваемого 26 февраля 2018 года. Следствие разбирается. Все что необходимо от меня я делаю: дают показания, пытаюсь вспомнить события", - сказал бывший и.о. гендиректора.

Михаил Баранов рассказал, что возместил Фонду капремонта Карелии 11 тыс. рублей.