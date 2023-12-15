Стало известно, кто стал руководителем Сортавальского хлебокомбината

Новый директор предприятия был назначен с 18 декабря.

С 18 декабря директором Сортавальского хлебокомбината был назначен Сергей Павилайнен. Об этом сообщили в паблике Сортавальского района.





Вновь избранный глава администрации района Сергей Крупин отметил, что предприятие не оставят без поддержки, помогут выйти из кризиса и обеспечат стабильную работу хлебокомбината, рассказали в источнике.