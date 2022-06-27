Стало известно, кто временно займет место начальника управления по охране объектов культурного наследия Карелии

В правительстве республики рассказали, кто будет исполнять обязанности начальника управления по охране объектов культурного наследия Карелии вместо освободившей пост Юлии Алиповой.

Как напомнили в региональном правительстве, начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова по собственной инициативе покидает должность руководителя ведомства после предоставления ей ежегодного отпуска с 4 по 22 июля.

Исполнять обязанности начальника управления в этот период будет заместитель начальника Евгения Цымерман.

О назначении руководителя Управления по охране объектов культурного наследия пресс-служба главы РК проинформирует после выхода соответствующих документов.