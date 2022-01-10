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Стало известно, кто временно заменит ушедшего в отставку Дмитрия Петрова

Новости. Общество
16:16, 11 Января 2022
фото: © Официальный сайт администрации Кемского района/kemrk.ru

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Власти Кемского района Карелии сообщили, кто временно заменит на посту ушедшего в отставку главу местной администрации Дмитрия Петрова.

Глава Кемского района принял отставку по собственному желанию главы местной администрации Дмитрия Петрова. Об этом информирует официальная группа администрации Кемского муниципального района в соцсети.

Функции покинувшего пост Дмитрия Петрова будет временно исполнять его заместитель Светлана Долинина.

«До рассмотрения Советом Кемского муниципального района вопроса о назначении исполняющего обязанности главы администрации его полномочия исполняет заместитель главы администрации Долинина Светлана Владимировна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Петров, возглавлявший администрацию Кемского района, покинул свой пост.

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Комментарии

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Изя
2022-01-11 17:34:49
Пока на верху команду не заменят менять в районном звене бессмысленное занятие :)
Михаил
2022-01-11 18:45:54
Изя, и то верно.
Гость
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