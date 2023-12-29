Стало известно, куда жители Петрозаводска могут утилизировать новогодние елки

С 3 января в городе установлен специальный контейнер.

С 3 января 2024 года вблизи ПМУП «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, 82 (Петрозаводск) будет установлен контейнер для сбора новогодних елочек от населения. Об этом сообщили в паблике Минприроды Карелии со ссылкой на информацию ГКУ РК «Карелприрода».



Как отметили в группе, каждый желающий может воспользоваться контейнером для последующей утилизации деревьев после новогодних праздников.