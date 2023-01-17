Стало известно, на что Петрозаводск потратит 1 млрд рублей из бюджета Карелии

Транспортная реформа, ремонт дорог и благоустройство: глава Карелии рассказал о помощи Петрозаводску из региональной казны.

Петрозаводску из регионального бюджета направят один миллиард рублей. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава региона Артур Парфенчиков.



«Эти средства помогут городу решить проблемы, осилить которые без нашей финансовой поддержки едва ли возможно, - заявил он. - Треть полученной субсидии, 330 млн, будет направлена на реализацию первого этапа транспортной реформы».



По словам Парфенчикова, почти 200 млн рублей город потратит на ремонт дорог, проездов, тротуаров, лестничных спусков. В частности, в порядок должны привести тротуары на улицах Максима Горького, Петрова, «Правды», Чернышевского, Коммунальной. Продолжится ремонт фасадов домов. На эти цели выделяется 61 млн рублей.



«Еще 60 млн – на модернизацию уличного освещения, - отметил Парфенчиков. - Значительная сумма – 217 млн рублей – пойдет на благоустройство городских площадей, парков, скверов, трассы «Фонтаны», пляжа в Песках и других общественных пространств; 57 млн – на благоустройство дворов».



Подробнее о начале транспортной реформы в карельской столице читайте в нашем материале «Поехали: Петрозаводск запускает транспортную реформу».