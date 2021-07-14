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Стало известно о еще двух авариях с участием мотоциклистов в Карелии

Новости. Происшествия
11:58, 15 Июля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Всего в течение среды на дорогах республики в ДТП попали четыре мотоциклиста, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

14 июля, в среду, в Кондопоге на Октябрьском шоссе водитель мотоцикла «Bajaj» не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП 44-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

Еще один мотоциклист пострадал в Сортавальском районе на 248 км. + 553 м. федеральной автодороги «Сортавала». Водитель мотоцикла «Suzuki Boulevard» выбрал небезопасную скорость движения в конкретных дорожных условиях и опрокинулся. В результате ДТП 44-летний мотоциклист, житель Тюменской области, получил травмы и был госпитализирован.

Также, как сообщалось ранее, еще два происшествия с участием мотоциклистов произошли в Петрозаводске.

На улице Сулажгорская в карельской столице водитель автомобиля «Ford Focus» при развороте от правого края проезжей части не уступил дорогу попутному мотоциклу «Honda», допустив с ним столкновение. В результате ДТП пострадал 33-летний мотоциклист.

На Суоярвском шоссе произошло столкновение между мотоциклом «Honda» и автомобилем «Opel Corsa». В результате ДТП пострадал 46-летний мотоциклист и его 45-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются.

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