В Петрозаводске мотоциклист и его пассажир оказались в больнице после ДТП

За минувшие сутки в Петрозаводске зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов.

Аварии, в которых пострадали мотоциклисты, произошли 14 июля, в среду, в Петрозаводске. Об этом информирует Госавтоинспекция карельской столицы.

В 13.00 в районе д. 85 по ул. Сулажгорской водитель машины «Ford Focus», выполняя разворот от правого края проезжей части, не уступил дорогу мотоциклу «Honda» под управлением 33-летнего водителя, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Мотоциклисту назначено амбулаторное лечение.

В 18.47 на кольцевом пересечении Пряжинского шоссе и Суоярвского шоссе произошло столкновение мотоцикла «Honda» и автомашины «Opel Corsa». Обстоятельства ДТП выясняются. В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Травмированы 46-летний мотоциклист и его 45-летний пассажир, оба госпитализированы в БСМП.

Ранее сообщалось, что более тридцати человек погибли на дорогах Карелии за полгода.