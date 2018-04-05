Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

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Состояние восьмилетнего мальчика, который накануне вечером в Петрозаводске упал из окна квартиры на восьмом этаже, оценивается как стабильно тяжелое.
Об этом "Столице на Онего" сообщили в карельском Минздраве.
"Мальчик находится в Детской республиканской больнице, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - отметили в министерстве.
Ранее СУ СК по Карелии сообщил, что вечером 4 апреля из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже многоквартирного дома, выпал восьмилетний ребенок. Мальчик находился дома один. Обстоятельства случившегося выясняются, проводится доследственная проверка.
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