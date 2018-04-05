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Новости. Происшествия
14:31, 05 Апреля 2018

Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа


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Состояние восьмилетнего мальчика, который накануне вечером в Петрозаводске упал из окна квартиры на восьмом этаже, оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в карельском Минздраве.

"Мальчик находится в Детской республиканской больнице, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - отметили в министерстве.

Ранее СУ СК по Карелии сообщил, что вечером 4 апреля из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже многоквартирного дома, выпал восьмилетний ребенок. Мальчик находился дома один. Обстоятельства случившегося выясняются, проводится доследственная проверка.  

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Комментарии

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Андрей Поляков
2018-04-05 14:45:22
этой власти мужское не нужно, ориентация у них лизательная.
кир
2018-04-05 14:49:23
Андрей Поляков, ты в порядке?
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