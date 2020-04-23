Стало известно, почему полицейские автомобили ездят по Петрозаводску с включенными маячками

В МВД Карелии рассказали, почему у всех патрульных машин, которые ездят по городу, работает проблесковый сигнал.

Читатели "Столицы на Онего" задали вопрос: почему с недавних пор все полицейские машины ездят по Петрозаводску с включенными проблесковыми маячками без звукового сигнала?

В пресс-службе МВД Карелии пояснили, что данная мера введена в связи с тем, что в Карелии действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

С 1 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Распоряжение о введении режима всеобщей самоизоляции в республике. Жители должны оставаться дома. Выходить можно в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

По словам сотрудников полиции, включенные проблесковые маячки на патрульных машинах служат горожанам напоминанием о введенных ограничениях, которые необходимо соблюдать для собственной безопасности.

Напомним, нарушающим режим самоизоляции, грозит административное наказание.

Дела о нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Петрозаводска были расмотрены в городском суде.

Всем нарушителям выписали предупреждения. За совершение повторного правонарушения предусмотрен административный штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей.