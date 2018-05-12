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Новости. Общество
13:21, 12 Мая 2018

Стало известно, сколько денег потратят в этом году власти Петрозаводска на благоустройство дворовых территорий

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Администрация Петрозаводска заключила соглашения с управляющими компаниями и ТСЖ для реализации программы "Комфортная городская среда" в 2018 году.

Администрация Петрозаводска заключила соглашения о предоставлении субсидий из бюджета города на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды, сообщается на сайте мэрии.

Соглашения подписаны с 6 юридическими лицами (управляющими организациями и ТСЖ) с целью благоустройства 16-ти придомовых территорий для 18-ти многоквартирных домов. Благоустройство территорий должно завершиться до 1 октября 2018 года.

Общий объем субсидий на благоустройство придомовых территорий составляет более 24 млн рублей.

Напомним, приоритетный проект "Комфортная городская среда" рассчитан на 2017-2022 годы. С нынешнего года в регионе расширился список муниципалитетов, которые смогут принять участие в федеральной программе. К проекту привлечено 51 муниципальное образование, в состав которых входят 52 населенных пункта с численностью населения свыше тысячи человек. 

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