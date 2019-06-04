Стало известно, сколько детей матери оставили в роддомах

Новости по теме
Загрузка...
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила, сколько детей оставили в роддомах в 2018 году.
"Численность детей, оставленных матерями при рождении, снизилась на 22%. Но число все равно достаточно серьезное – 2889 человек оставлено при рождении", – сказала она на пресс-конференции.
Кузнецова озвучила данные, что в 2018 году в банках данных детей, оставшихся без попечения родителей, состояли 47 тысяч 370 детей, этот показатель снизился на 20%, пишет издание "РИА Новости".
В 2018 году также насчитывался 621 детский дом, тогда как в 2016 году их было 642, то есть произошло снижение на 1,7%.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.05.2019, 08:20
03.06.2019, 09:35
28.05.2019, 14:40
30.05.2019, 10:15
30.05.2019, 13:10
Аналитика
Сегодня 14:02
Капитал
С реализацией нацпроектов во многих регионах России возникли неприятные сложности, и Карелия – не исключение.
03.06.2019 09:41
30.05.2019 15:20
Чтиво
Сегодня 07:27
Без политики
В минувшую субботу в селе Деревянное собрались 11 команд практически со всех школ Прионежского района, чтобы разыграть между собой Кубок АО "Прионежская сетевая компания".
31.05.2019 17:20
31.05.2019 14:36
30.05.2019 10:59
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии