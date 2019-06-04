Стало известно, сколько детей матери оставили в роддомах

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила, сколько детей оставили в роддомах в 2018 году.

"Численность детей, оставленных матерями при рождении, снизилась на 22%. Но число все равно достаточно серьезное – 2889 человек оставлено при рождении", – сказала она на пресс-конференции.

Кузнецова озвучила данные, что в 2018 году в банках данных детей, оставшихся без попечения родителей, состояли 47 тысяч 370 детей, этот показатель снизился на 20%, пишет издание "РИА Новости".

В 2018 году также насчитывался 621 детский дом, тогда как в 2016 году их было 642, то есть произошло снижение на 1,7%.