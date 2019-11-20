Стало известно, сколько отцов в Карелии ушло в "декрет"

Новости по теме
Загрузка...
Во Всемирный День ребенка в региональном управлении ФСС подсчитали, сколько пап в Карелии ушло в отпуск по уходу за своими новорожденными детьми.
По данным карельского управления Фонда социального страхования, 70 отцам доверили "ухаживать" за ребенком до полутора лет и получать ежемесячные выплаты. Всего на данный момент в республике в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет находятся 4 867 мам.
Кроме того, за 10 месяцев 2019 года больничный по уходу за ребенком оформили 2 896 пап и 20 395 мам.
За это время расходы отделения Фонда на выплату пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили более 1,5 млрд рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.11.2019, 11:58
18.11.2019, 12:18
17.11.2019, 11:05
Аналитика
19.11.2019 14:42
Обществоведение
Приставы Карелии намерены судиться, а не исполнять решение суда о сносе торговой пристройки "Невский пассаж".
18.11.2019 13:45
18.11.2019 11:58
18.11.2019 09:08
15.11.2019 16:52
Чтиво
19.11.2019 16:50
Без политики
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
19.11.2019 16:42
14.11.2019 14:03
Медиа
15.11.2019 16:07
Опрос
Напугал ли вас "Сегежский мор"?
Комментарии