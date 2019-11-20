Стало известно, сколько отцов в Карелии ушло в "декрет"

Во Всемирный День ребенка в региональном управлении ФСС подсчитали, сколько пап в Карелии ушло в отпуск по уходу за своими новорожденными детьми.

По данным карельского управления Фонда социального страхования, 70 отцам доверили "ухаживать" за ребенком до полутора лет и получать ежемесячные выплаты. Всего на данный момент в республике в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет находятся 4 867 мам.

Кроме того, за 10 месяцев 2019 года больничный по уходу за ребенком оформили 2 896 пап и 20 395 мам.

За это время расходы отделения Фонда на выплату пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили более 1,5 млрд рублей.