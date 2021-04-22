Стало известно, сколько порций овощей и фруктов в день считается для человека нормой

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2021 год Международным годом овощей и фруктов.

Овощи и фрукты очень полезны для здоровья, в том числе для укрепления иммунной системы, и именно поэтому они имеют важнейшее значение для борьбы с неполноценным питанием во всех его формах и для общей профилактики неинфекционных заболеваний.

Эксперты рекомендуют в день съедать пять порций овощей и фруктов общим весом не менее 400 граммов. Специалисты советуют вводить овощи и фрукты в рацион младенцев уже с шестимесячного возраста и потреблять их регулярно на протяжении всей жизни в рамках здорового рациона.

При потреблении фруктов и овощей снижается риск развития неинфекционных заболеваний, таких как избыточный вес/ожирение, хронические воспаления, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.

Подробнее читайте в материале нового спецпроекта «Столицы на Онего» — «Медицина в Карелии».