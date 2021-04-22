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Стало известно, сколько порций овощей и фруктов в день считается для человека нормой

Новости. Общество
18:40, 23 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2021 год Международным годом овощей и фруктов.

Овощи и фрукты очень полезны для здоровья, в том числе для укрепления иммунной системы, и именно поэтому они имеют важнейшее значение для борьбы с неполноценным питанием во всех его формах и для общей профилактики неинфекционных заболеваний.

Эксперты рекомендуют в день съедать пять порций овощей и фруктов общим весом не менее 400 граммов. Специалисты советуют вводить овощи и фрукты в рацион младенцев уже с шестимесячного возраста и потреблять их регулярно на протяжении всей жизни в рамках здорового рациона.

При потреблении фруктов и овощей  снижается риск развития неинфекционных заболеваний, таких как избыточный вес/ожирение, хронические воспаления, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.

Подробнее читайте в материале нового спецпроекта «Столицы на Онего» — «Медицина в Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-23 18:56:21
Судя по ценам у загорелых - это порция на год :)
Гость
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