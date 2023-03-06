Стало известно, сколько средств было выделено на празднование Дня Карелии в Питкярантском районе

В Минфине Карелии сообщили о том, что часть денег была потрачена на благоустройство территории вокруг памятника Ленину.

Питкярантский район на празднование Дня Республики в 2023 году получил из регионального бюджета 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов Карелии.

Из этой суммы 20,7 миллиона рублей уже были потрачены в 2022 году на благоустройство центральных площадей, четырех городских скверов и территорию вокруг памятника В. И. Ленину в Питкяранте.

Кроме районного центра, в порядок были приведены площади в поселках Салми и Харлу, а также отремонтированы дороги в деревне Хийденсельга и поселке Импилахти.

Оставшиеся деньги будут потрачены на организацию культурно-массовых мероприятий и благоустройство социальных объектов.

Основное празднование Дня Республики пройдет в Питкяранте 26 августа 2023 года.