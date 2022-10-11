Стало известно, сколько водителей ездили по Карелии без прав

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о количестве водителей, попавшихся без прав с начала года.

По данным ГИБДД Карелии, за 9 месяцев 2022 года в республики было остановлено 1679 водителей без прав. Им грозит штраф — от 5 до 15 тысяч рублей.

Так, в Прионежском районе на днях инспекторы ДПС отстранили от управления водителя автомобиля Volkswagen — мужчина предъявил водительское удостоверение с истекшим в 2021 году сроком действия.

В ГИБДД уточнили, что на 3 года продлен срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2022 и 2023 годах. Права, истекшие ранее 2022 года, подлежат обязательной замене.